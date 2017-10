Ordonanta privind TVA split, modificata in comisia de buget din Senat: TVA split, obligatoriu doar pentru firmele in insolventa si cu intarzieri la plata TVA

Potrivit noilor reglementari adoptate de comisia de buget-finante a Senatului, "au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA (...) pentru incasarea si plata TVA si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA (...) pentru incasarea TVA, care se afla in cel putin una din urmatoarele situatii:a) la 31 decembrie 2017 inregistreaza obligatii fiscale restante reprezentand TVA, cu exceptia celor pentru care s-a obtinut esalonarea la plata, in cuantum mai mare de: 1500 lei in cazul contribuabililor mari, 1000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei in cazul contribuabililor mici si 100 de lei in cazul contribuabililor persoane fizice;b) incepand cu 1 ianuarie 2018 inregistreaza obligatii fiscale restante reprezentand TVA mai vechi de 30 de zile de la scadenta, cu exceptia celor pentru care s-a obtinut esalonarea la plata, in cuantum mai mare de: 1500 lei in cazul contribuabililor mari, 1000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei in cazul contribuabililor mici si 100 de lei in cazul contribuabililor persoane fizice;c) se afla sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa."Raportul de admitere a fost adoptat cu 5 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" (PNL si USR) si o abtinere (UDMR).Legea de aprobare a ordonantei privind split TVA urmeaza sa intre marti pe ordinea de zi a Senatului pentru dezbatere si vot final, urmand sa fie transmisa apoi Camerei Deputatilor, care este forul decizional.Liberalii au criticat noua forma a ordonantei privind split TVA, propusa de Guvern si adoptata de comisia de buget finante, despre care a spus ca este mai dura pentru economie decat in forma originara."Aceasta lege se aplica companiilor care sunt in insolventa sau care au restante la plata TVA la stat, adica tocmai acelor comapanii care au probleme cu cash-ul - pentru ca nu sunt infractori toti, nu sunt toti evazionisti - care au intrat in insolventa dintr-un motiv sau altul. Acum vor fi nevoite sa cheltuiasca bani sa-si implementeze acest sistem de plata a TVA defalcat. Cred ca multe dintre aceste companii vor decide imediat sa intre in faliment", a explicat vicepresedintele comisiei de buget finante a Senatului, Florin Citu.El a spus ca spera ca PSD sa inteleaga pana la urma ca legea este una foarte proasta pentru economia Romaniei: "Cei care au facut aceasta lege nu au nicio legatura cu economia privata, nu inteleg cum functioneaza economia privata, nu inteleg problemele companiilor in insolventa, iar acest mod de a stimula prin a ada bani ca sa iei bani seamana foarte mult cu o schema piramidala, nu o lege care are in vedere eliminarea evaziunii fiscale", a mai spus Citu.La randul sau, presedintele comisiei de buget finante a Senatului, Eugen Teodorovici, spune ca noua forma a split TVA reprezinta o schimbare radicala fata de varianta initiala: "Eu zic ca este un pas foarte important, eu sper ca la nivelul Camerei deputatilor sa continue discutia si sa speram ca va fi o forma si mai buna. Ideea este ca este un timp foarte scurt pana al final de an si cei de la finante trebuie sa-si gandeasca normele de aplicare si pasii urmatori ca legea sa fie aplicabila."Critici dure la adresa noii variante a split TVA au venit si din partea UDMR, formatiune care considera masurile prevazute in actul normativ drept gresite: "Ideea de baza de la care se pleaca este una gresita. Cred ca ANAF-ul si Ministerul de Finante ar trebui sa se focalizeze pe TVA-ul nedeclarat, pe comertul la negru, nu sa se indrepte impotriva societatilor comerciale care, din cauza unor probleme de moment, dificultati de ordin financiar sau economic, au o sincopa in activitate si dupa aceea sa ajunga pe o lista neagra de pe care, dupa aceea, nu o sa mai iasa niciodata. A urmari la zi incasarea sau valoarea TVA-ului incasat cash, adica numerar, este o imposibilitate", a declarat senatorul UDMR Tanczos Barna. El a adaugat ca legea ar trebui regandita din temelii si ca spera ca acest lucru sa se intample la Camera Deputatilor.