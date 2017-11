AMCHAM critica dur reformele fiscale anuntate de guvern:  Creeaza instabilitate si confuzie in mediul de afaceri / Impozitul pe cifra de afaceri, impact negativ

Termenul de intrare in vigoare este mult prea apropiat in raport cu stadiul pregatirii pentru implementarea ATAD.

Avand in vedere impactul la nivelul finantarii investitiilor se justifica o reanalizare a acestei propuneri in sensul cresterii pragului de deductibilitate

Complexitatea unor mecanisme precum regulile legate de societatile controlate de entitati straine sau taxarea la iesire impun alocarea unei perioade suficiente de pregatire, adecvata nivelului incipient de educatie fiscala cu privire la aceste concepte in Romania, pentru a evita dificultati la nivelul contribuabililor in etapa de implementare.

Ar putea avea un efect contrar, desi a fost anuntat ca o masura de stimulare a creşterii economice.

Avand in vedere structura companiilor din Romania dupa cifra de afaceri - cu 80% din companii au cifra de afaceri sub 1 milion EUR, activitatea acestora ar putea fi impactata in mod negativ din punct de vedere financiar, de aceea credem ca se impune ca masura sa fie optionala.

Este nevoie de o analiza aprofundata pentru a evalua riscul de noi insolvente din randul acestei categorii de societati, precum si impactul asupra gradului de colectare a veniturilor bugetare.

AmCham Romania acuza, intr-un comunicat remis HotNews.ro, faptul ca frecventa modificarilor fiscale adoptate in regim de urgenta si impactul financiar si administrativ "ingreuneaza derularea afacerilor in Romania, scad increderea in guvernanta economica si in economia in ansamblu, afectand competitivitatea economica a tarii si capacitatea de a atrage resurse pentru consolidarea sustenabila a economiei romanesti".Potrivit sursei citate, impactul bugetar negativ generat de pachetul de masuri fiscale anuntate, de aproximativ 5 miliarde lei in anul 2018 si intre 3 si 4 miliarde in anii 2019 - 2020, este "ingrijorator" si "poate conduce la franarea unei evolutii sustenabile a economiei". In plus, "ar pune presiune pe incadrarea in tinta de deficit bugetar de 3% in anii urmatori".Intre propunerile cu cel mai amplu impact este mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, arata AmCham, care noteaza ca "motivatia si beneficiile acestei modificari continua sa fie neclare, sunt evidente implicatiile negative la nivelul pietei fortei de munca, atat in termeni de costuri salariale, cat si prin revenirea la unele tratamente fiscale discriminatorii intre diverse categorii de contribuabili"."Asftel de factori vor incuraja migrarea catre forme alternative de impozitare a muncii si implicit vor accentua impactul bugetar negativ, creand presiuni suplimentare pe piata fortei de munca. Industria IT, una dintre cele mai performante industrii cu are un aport insemnat la PIB-ul Romaniei, va fi printre cele mai afectate de o astfel de abordare", subliniaza AmCham.AmCham cere pentru tot pachetul de masuri "un dialog real, constructiv care sa analizeze in profunzime agrumentele si implicatiile tuturor prevederilor, cu respectarea termenului legal privind transparenta publica si acordarea unei perioade de minimum 6 luni inainte de intrarea in vigoare a legislatiei".In plus, Camera de Comert Romano-americana considera casi recomanda "cursul legislativ normal", care "ar permite si un cadru de consultari necesare cu toate partile implicate si afectate".AmCham Romania este o asociatie profesionala de afaceri de prim rang reunind peste 420 de companii americane, internationale si romanesti ce au realizat cumulat investitii totale de peste 20 miliarde dolari si au generat peste 250.000 de locuri de munca.AmCham Romania este membra a U.S. Chamber of Commerce si a retelei europene AmChams in Europe. Pe plan local, AmCham Romania este membru al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.