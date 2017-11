Marile organizatii de business resping mica revolutie fiscala si spun ca nu au fost consultate in privinta masurilor ce ar trebui sa intre in vigoare in 2018

AmCham : Intre propunerile cu cel mai amplu impact este mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Desi motivatia si beneficiile acestei modificari continua sa fie neclare, sunt evidente implicatiile negative la nivelul pietei fortei de munca, atat in termeni de costuri salariale, cat si prin revenirea la unele tratamente fiscale discriminatorii intre diverse categorii de contribuabili. Asftel de factori vor incuraja migrarea catre forme alternative de impozitare a muncii si implicit vor accentua impactul bugetar negativ, creand presiuni suplimentare pe piata fortei de munca. Industria IT, una dintre cele mai performante industrii cu are un aport insemnat la PIB-ul Romaniei, va fi printre cele mai afectate de o astfel de abordare.

: Intre propunerile cu cel mai amplu impact este mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Desi motivatia si beneficiile acestei modificari continua sa fie neclare, sunt evidente implicatiile negative la nivelul pietei fortei de munca, atat in termeni de costuri salariale, cat si prin revenirea la unele tratamente fiscale discriminatorii intre diverse categorii de contribuabili. Asftel de factori vor incuraja migrarea catre forme alternative de impozitare a muncii si implicit vor accentua impactul bugetar negativ, creand presiuni suplimentare pe piata fortei de munca. Industria IT, una dintre cele mai performante industrii cu are un aport insemnat la PIB-ul Romaniei, va fi printre cele mai afectate de o astfel de abordare. FIC : Consideram ca in mod eronat s-a acreditat opinia ca angajatorii sprijina sau chiar au sugerat masura transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. Ca urmare a informatiilor disponibile in spatiul public, FIC a derulat in ultima perioada o ampla consultare pe aceasta tema, in randul membrilor sai. Domnule prim-ministru, dorim sa va comunicam concluzia consultarii in randul membrilor FIC: companiile nu considera binevenita aceasta masura deoarece nu ii inteleg motivatia si rationamentul economic.

: Consideram ca in mod eronat s-a acreditat opinia ca angajatorii sprijina sau chiar au sugerat masura transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. Ca urmare a informatiilor disponibile in spatiul public, FIC a derulat in ultima perioada o ampla consultare pe aceasta tema, in randul membrilor sai. Domnule prim-ministru, dorim sa va comunicam concluzia consultarii in randul membrilor FIC: companiile nu considera binevenita aceasta masura deoarece nu ii inteleg motivatia si rationamentul economic. Consiliul Investitorilor Straini: Domnule prim-ministru, dorim sa va comunicam concluzia consultarii in randul membrilor FIC: companiile nu considera binevenita aceasta masura deoarece nu ii inteleg motivatia si rationamentul economic. Mediul de afaceri nu a cerut aceasta masura si ea a fost propusa fara o consultare prealabila. Pentru a elimina intrebarile legate de ratiunea acestui exercitiu este necesara o declaratie publica fara echivoc, in care Guvernul sa spuna ce problema doreste sa rezolve prin mutarea contributiilor si de ce crede ca aceasta este solutia cea mai buna. (...) Trebuie mentionat ca orice modificare ulterioara in cotele de contributii sociale sau a impozitului pe venit va avea un impact direct asupra salariului net al angajatului. Din toate informatiile pe care le avem pana acum, aceasta masura va implica un efort logistic considerabil (atat la nivelul sistemului informatic cat si in ceea ce priveste procesul administrativ, in vederea modificarii contractelor indivuale de munca,) fara a aduce un beneficiu angajailor sau angajatorilor, proportional cu efortul depus.



Criticile sunt formulate in trei puncte de vedere distincte formulate de Consiliul Investitorilor Straini (FIC), care a transmis o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, de Camera de comert romano-americana AmCham si de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei Cea mai criticata prevedere este transferarea contributiilor sociale de la angajator la angajat.Ce spun asociatiile de business:In plus, patronatele arata ca "pentru a putea mentine salariile acestor angajati la nivelul actual, companiile vor trebui sa inregistreze costuri salariale suplimentare".Miercuri, Dragos Rosca, presedintele Romanian Business Leaders, a afirmat ca economia Romaniei este ca un pacient care arata bine pe dinafara, dar pe dinauntru a facut excese si face o paralela cu anul 2008."Pe dinauntru, se pare ca pacientul a facut niste excese. Avem o crestere economica alimentata de consum, credem ca se adanceste deficitul comercial, creste creditarea si se majoreaza deficitul fiscal. Sunt elemente care se intamplau si in 2008. De asemenea, in 2017, avem o datorie publica de doua ori mai mare (decat in 2008 - n. r.), o forta de munca mai redusa si o scadere semnificativa a investitiilor publice", a avertizat presedintele RBL, citat de Agerpres Coordonatorul in materie de fiscalitate al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, Daniel Anghel, califica drept o "aneratie" faptul ca "se incearca sa se cautioneze orice masura de natura fiscala prin faptul ca mediul de afaceri a fost prezent". "Membrii Coalitiei de Dezvoltare a Romaniei nu au fost prezenti. Exista o lipsa de incredere unanima!", a spus miercuri Daniel Anghel.Acesta a atras atentia ca "angajatorii nu au obligati cresterii brutului si doua categorii importante din economie - IT-istii si salariatii din cercetare-dezvoltare - vor pierde la salariul net".In contrast cu aceste declaratii, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, declara tot miercuri ca patronatele au afirmat marti, in sedinta Consiliului Tripartit, ca nu au de gand sa scada salariile angajatilor, cu atat mai mult cu cat prevederile noului Cod Fiscal aduc foarte multe facilitati mediului de afaceri."In momentul in care premierul i-a intrebat cu subiect si predicat, ca sa nu mai fie niciun fel de discutie, pe reprezentantii patronatelor daca au de gand sa scada salariile din mediul economic, toti au spus ca nici gand de asa ceva. Cu atat mai mult cu cat prevederile noului Cod Fiscal aduc foarte multe facilitati mediului de afaceri", a spus Lia Olguta Vasilescu, citata de Agerpres