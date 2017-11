Comisia Nationala de Prognoza a revizuit din nou, in sus, la 6,1%, estimarile privind cresterea economica in 2017

Conform Prognozei de toamna, Produsul Intern Brut se va situa la 842,5 miliarde de lei anul acesta, fata de 837,1 miliarde lei estimarea din varianta preliminara a prognozei de toamna.Produsul Intern Brut pe locuitor este estimat in 2017 la 43.010 lei (42.734 lei in prognoza preliminara). Acesta va creste in 2018 la 46.617 lei, in 50.468 lei, in 2020 la 54.644 lei si in 2021 la 58.858 de euro.Consumul individual al gospodariilor va creste in 2017 cu 8,5% (7,9% estimarea anterioara), iar cel al administratiei publice cu 1% (2% estimarea anterioara).CNP a mentinut prognoza de crestere a PIB in 2018, 2019 si 2020, la 5,5%, 5,7% si, respectiv, 5,7%, in timp ce pentru 2021 estimeaza o majorare pana la 5%.Si Fondul Monetar International (FMI) a revizuit recent, de la 4,2% la 5,5%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in raportul "World Economic Outlook", publicat pe 10 octombrie.De asemenea, FMI si-a imbunatatit si prognoza privind ritmul de crestere inregistrat de economia Romaniei in 2018, pana la 4,4%, fata de avansul de 3,4% preconizat in aprilie.Conform documentului referitor la perspectivele economiei globale, Romania si Islanda vor consemna in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,5%.Banca Mondiala anunta, la randul sau, pe 20 octombrie, ca economia Romaniei ar urma sa creasca peste potential in 2017 si in 2018, conform celei mai recente actualizari a raportului Economie regionala, migratie si mobilitate in Europa si Asia Centrala."PIB-ul va creste probabil cu 5,5% in acest an, datorita masurilor de stimulare fiscala si a imbunatatirii economiei europene. Majorarea consumului ar urma sa extinda deficitul de cont curent la 3,1% in 2017, de la 2,4% in 2016. Inflatia ar urma sa creasca, reflectand cererea interna excesiva si atenuarea efectelor reducerilor de taxe. Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o majorare graduala a inflatiei spre 2% la sfarsitul lui 2017", releva raportul BM.Banca Mondiala previzioneaza o expansiune a PIB de 4,1% pentru 2018 si de 3,6% in 2019, iar deficitul de cont curent ar urma sa ajunga la 3,5% anul viitor si la 3,8% in 2019.