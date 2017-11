Dragnea anunta re-incriminarea stopajului la sursa: neplata contributiilor de catre angajator va fi infractiune

Reamintim ca HotNews.ro a scris inca de miercuri despre planul coalitiei PSD-ALDE de incriminare a stopajului la sursa (neplata la buget de catre angajator a contributiilor datorate de angajat). Acesta ar fi unul dintre motivele transferarii tuturor contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului.De ce e nevoie de aceasta incriminare? Ea a existat pana in 2015 in Legea privind combaterea evaziunii fiscale, dar a fost eliminata in urma unei decizii a Curtii Constitutionale. CCR nu a respins incriminarea in sine a stopajului la sursa, ci a cerut definirea mai exacta a taxelor si impozitelor vizate de incriminare.