Piata monedelor virtuale a depasit 200 de miliarde de dolari, pe fondul aprecierii puternice a bitcoinului

Noul record vine in momentul in care cea mai cunoscuta moneda virtuala, bitcoinul, a depasit cotatia record de 7.500 de dolari pe site-ul luxemburghez de tranzactionare Bitstamp.Valoarea agregata de piata a bitcoinului este evaluata la 120 de miliarde de dolari.A doua cea mai cunoscuta moneda virtuala, ether - cunoscuta si ca "Ethereum" potrivit proiectului care se afla in spatele sau - are o valoare agregata sub 30 de miliarde. Restul de pana la 200 de miliarde de dolari este dat de alte circa 1.000 de monede virtuale.Daca piata monedelor virtuale ar fi o companie, aceasta s-ar afla intre primele 25 de firme din indexul S&P 500.Aprecierea bitcoinului vine pe fondul unui anunt din aceasta saptamana al CME Group, cel mai mare operator de tranzactionare de instrumente derivate din lume, ar putea lansa cotatii futures pentru bitcoin, precum si al speculatiilor ca Amazon ar putea accepta moneda virtuala.Multi sunt insa ingrijorati ca aceasta piata ar putea reprezenta o bula, cel mai recent avertisment fiind lansat joi de Credit Suisse.