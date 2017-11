Surse: Coalitia PSD - ALDE ia in calcul modificarea Legii salarizarii bugetarilor. Ce calcule face coalitia dupa protestele din strada si opozitia societatii fata de modificarea Codului Fiscal

Guvernul a decis vinerea trecuta sa amane sedinta in care ar fi urmat sa adopte modificarile intempestive ale Codului Fiscal, sub tirul criticilor venite de la patronate, sindicate, societatea civila, dar si din partea primarilor care au reclamat ca veniturilor municipale vor scadea. In plus, duminica au avut loc proteste masive in toata tara, modificarile fiscale fiind contestate puternic de o parte a manifestantilor.Premierul Tudose a anuntat deja astazi dimineata, in fata primarilor, ca "nu crede" ca modificarea Codului Fiscal va fi discutata in sedinta de miercuri.Coalitia de guvernare PSD-ALDE discuta astazi, incepand cu ora 13.00, solutiile pentru iesirea din criza auto-provocata de masurile fiscale anuntate.Primul scenariu ar fi sa mearga mai departe cu modificarile anuntate la Codul Fiscal, indiferent de protestele din societate.Al doilea scenariu este renuntarea la acest proiect, sau, mai exact, la trecerea contributiilor de la angajator la angajat si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, concomitent cu amendarea Legii Salarizarii Unitare, potrivit surselor citate. Legea Salarizarii Unitare ar urma sa fie amendata astfel incat cresterea anvelopei salariale de la 1 ianuarie 2018 sa nu mai fie de 25%, ci de doar 5% (net). O crestere de 25% a salariilor bugetarilor fara trecerea contributiilor la angajat ar duce la explozia deficitului bugetar.In ambele cazuri, coalitia PSD-ALDE ia in calcul re-incriminarea neplatii de catre angajatori a contributiilor si impozitelor datorate statului. Un articol din Legea privind evaziunea fiscala care prevedea incriminarea stopajului la sursa a fost declarat neconstitutional in 2015. In lipsa acestei incriminari, gradul de colectare a contributiilor angajatorilor a scazut pana la circa 65-67% fata de perioada anterioara, potrivit unor surse guvernamentale. Problema e agravata de faptul ca, din aceasta suma diminuata, Casa Nationala de Pensii vireaza catre pilonul 2 de pensii procentul prevazut de lege din suma de plata, si nu din suma platita/incasata.