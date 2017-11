Ionut Misa: Ordonanta privind noile prevederi fiscale intra miercuri in sedinta de guvern, avem toate avizele

Misa a spus ca a avut o "discutie" cu premierul Mihai Tudose, care la randul lui "a purtat o discutie la partid" si s-a decis ca "miercuri (ordonanta) intra in sedinta de guvern".Intrebat de ziaristi daca aceasta ordonanta va include si transferul contributiilor de la angajat la angajatori, Ionut Misa a raspuns: "Daca ati citit ordonanta automat intelegeti ca e si eu cu transferul contributiilor".Ministrul Finantelor a precizat ca "in momentul de fata avem toate avizele".Chestionat cum comenteaza faptul ca premierul Mihai Tudose declara in dimineata zilei de luni ca nu crede ca in sedinta de miercuri va intra si "trecerea contributiilor de la angajat la angajator", Misa a raspuns: "Nu stiu declaratia premierului de azi dimineata"."Dansul (premierul) mi-a spus ca a avut o discutie si la nivelul partidului si miercuri va intra in sedinta de guvern", a subliniat Ionut Misa.Ziaristii l-au intrebat pe Ionut Misa daca decizia a fost luata la partid sau la guvern. "Asta o sa il intrebati dvs pe premier", a raspuns el, adaugand ca la sedinta de luni au participat, alaturi de el, premierul Mihai Tudose, liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general al partidului, Codrin Stefanescu.