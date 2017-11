Surse: Hotararea de Guvern privind cresterea salariului minim se amana pentru ca nu a stat suficient in dezbatere publica

Adoptarea ​Hotararii de Guvern ce prevede cresterea salariului minim de la 1 ianuarie 2018 a fost amanata din motive de tehnica legislativa, astfel ca nu va intra pe ordinea de zi a sedintei guvernului de azi, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale. Hotararea de Guvern nu a stat in dezbatere publica perioada ceruta de legislatia privind transparenta decizionala.Hotararea de Guvern privind salariul minim va intra cel mai probabil in sedinta Executivului de saptamana viitoare, potrivit surselor citate.Reamintim ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat in urma cu doua saptamani ca de la 1 ianuarie va creste salariul minim brut la 1900 de lei, aferenta unui salariu minim net de 1.550 de lei. Suma neta de 1.550 de lei va fi valabila doar prin intrarea in vigoare a intregului pachet de modificari fiscale anuntat de Guvern: trecerea contributiilor de la angajator la angajat, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% si introducerea taxei de solidaritate pentru angajatori de 2,5% din venitul brut.