Germania: Consiliul Inteleptilor avertizeaza asupra riscului de supraincalzire a economiei si cere guvernului sa distribuie mai mult spre contribuabili cresterea economica

Economia germana prezinta un risc de "supraincalzire", subliniaza expertii, in raportul semestrial publicat miercuri si foarte asteptat de analisti.Pentru 2017, acesti experti mizeaza acum pe o crestere a produsului intern brut (PIB) de 2%, in conditiile in care estimarea din martie indica 1,4%. Cresterea celei mai mari economii europene ar urma sa se accelereze in 2018 la 2,2% (1,6% estimarea precedenta).In plina perioada de negocieri pentru formarea viitorului guvern de coalitie, acesti economisti lanseaza un apel pentru "reajustarea politicii economice" germane.Raportul evoca frontal principalul subiect de discordie intre conservatorii lui Angela Merkel, Liberali si Verzi, care negociaza de mai multe saptamani: fiscalitatea.Acest raport pare sa urmeze linia liberalilor din FDP, care vor sa profite de surplusul bugetar pentru a reduce impozitele.Concret, "inteleptii" pledeaza pentru reducerea impozitelor si taxelor sociale in special pentru clasa medie.Astfel, se cere abolirea unui impozit special introdus dupa reunificarea Germaniei in 1990 pentru a sustine regiunile defavorizate din fosta RDG, denumit contributie de solidaritate."Inteleptii" cer si reducerea cotizatiei pentru asigurarea de somaj, de la 3% la 2,5% din salariul brut.Cancelarul Angela Merkel a reactionat prudent, afirmand ca trebuie gasit "bunul echilibru" intre asteptarile populatiei si necesitatea unei politici bugetare prudente.Raportul de 463 de pagini insista asupra necesitatii investitiilor "in viitor", precum norme energetice pentru cladirile publice, stimulente fiscale pentru cercetare si dezvoltare si un mare plan de digitizare a economiei germane.