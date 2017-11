"Calcule Deloitte: Potentialii perdanti ai noilor masuri fiscale, programatorii si persoanele cu handicap"

"Simularile arata ca se impune o crestere de 16,6% a valorii brute a salariului - daca luam ca referinta salariul mediu brut pe economie de 3.131 lei - pentru a pastra suma in mana primita acum de un angajat", arata Radu Derscariu, director Deloitte Romania, intr-un comunicat remis HotNews.ro.Acesta arata insa ca "angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit in acest moment, cum sunt programatorii IT si persoanele cu grad de handicap, vor suporta o micsorare a salariului net, chiar daca angajatorii le vor majora salariile brute dupa transferul contributiilor la nivelul costului total actual".Exemplu concret pentru un salariu mediu brut pe economie de 3.131 leiDupa ce vor intra in vigoare modificarile anuntate prin proiect, scaderea va fi de 6,3%.In cazul in care angajatorul nu va agrea majorarea valorii brute pentru a absorbi efectul cresterii contributiilor, reducerea la salariul net pentru aceste categorii va fi de 22,1%. Explicatia este ca scaderea de impozit de la 16% la 10% a fost gandita pentru a amortiza partial transferul contributiilor, iar in cazul celor scutiti, evident, acest efect nu are de unde sa apara, arata Radu Derscariu.O alta consecinta a transferului contributiilor va fi micsorarea cu cca 8,5% a sumei nominale virate catre pilonul II de pensii private.Reducerea are doua cauze: atat ca urmare a inglobarii contributiilor in salariul brut, cat si a diminuarii procentului - daca va fi luata decizia in acest sens - de la 5,1% la 3,75%, potrivit sursei citate.