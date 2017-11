VIDEO Cum a refuzat ministrul Finantelor sa explice de ce guvernul nu respecta promisiunile de marire a salariilor nete ale bugetarilor cu 20%, de marire a pensiilor si neimpozitare a veniturilor mici de la 1 ianuarie 2018

Intrebat intr-o conferinta de presa despre aceste promisiuni, ministrul Ionut Misa a evitat sa raspunda, spunand ca "toate masurile enuntate si multe altele sunt introduse, vor fi implementate in cursul anului 2018, unele de la 1 ianuarie".Intrebat inca o data de reporter care dintre cele trei mari masuri intra in vigoare de la 1 ianuarie, Misa a spus :"Asa cum am mentionat si anterior, discutam de o crestere a salariului brut de 25% si eu am facut mentiunea clara de cate ori am iesit in dezbaterile publice ca sunt cresteri nete in functie de categoria de salariat de 4 la suta - 4 si ceva la suta. Dar conform legii salarizarii pana la finalul anului 2012 exista cresteri progresive inclusiv ale venitului net. Le obtineti din legea salarizarii sau Ministerul Muncii".Ministrul Finantelor a refuzat sa raspunda intrebarilor ulterioare pe aceasta tema.Vezi dialogul dintre reporterul HotNews.ro si ministrul Ionut Misa in inregistrarea video de mai jos, de la minutul 45.30: