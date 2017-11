Analiza Syndex facuta pentru Cartel Alfa: Impactul transferului contributiilor sociale de la angajator la salariat. Patru scenarii

1) Scenariul in care angajatorii vor face modificarile necesare pentru a mentine salariul net al salariatilor.2) Scenariul in care angajatorii vor face modificarile necesare pentru a mentine stabile cheltuielile totale cu salariatii.3) Scenariul in care salariul brut va fi crescut cu 25%, asa cum s-a anuntat pentru salariatii din sectorul public.4) Scenariul in care angajatorii nu vor face modificari si vor pastra salariile brute ale salariatilor neschimbate.Acest scenariu este probabi l in cazul multinationalelor si al angajatorilor din companiile cu capital romanesc medii si mijlocii , care inregistreaza rezultate economice pozitive. Pentru a mentine salariul net stabil, salariul brut va trebui sa fie crescut cu 19,9%, ceea ce corespunde discutiilor anterioare anuntului proiectului de O.G., in care s-a stipulat necesitatea cresterii salariilor brute cu 20% pentru a mentine salariile neteAcest scenariu este putin probabil in contextul economiei romanesti, unii angajatori folosind orice oportunitate de a reduce costurile cu forta de munca. In cazul mentinerii costului total actual cu forta de munca , salariul net ar creste cu doar 0,2% ... din nou, insuficient pentru a reprezenta o "crestere a puterii de cumparare a salariatilor" , asa cum prevede Nota de Fundamentare a Ordonantei de Urgenta.In cazul in care salariile brute vor creste cu 25%, asa cum se prevede pentru angajatii din sectorul bugetar, salariul net va ajunge de la 3000 la 3128 lei, adica o crestere de 4,25%. Potrivit unor lideri sindicali,de la angajatori la salariati, prin acest procedeu urmand sa creasca salariile brute, in concordanta cu mult - discutata Lege a salarizarii unitare, fara insa ca cheltuielile totale cu salariatii si salariile nete sa creasca la fel de mult. Altfel spus, se asigura o crestere substantiala a salariilor, insa numai a salariilor brute, in timp ce cresterea puterii de cumparare a salariatilor din sectorul bugetar va fi mult mai modesta.Exista riscul ca multe companii , si in special companiile mici sau companiile aflate in dificultate, sa nu modifice salariile brute, sau sa le modifice cu intarziere. In acest caz, daca salariul brut va ramane neschimbat , salariul net va scadea de la 3000 lei la 2502 lei, adica o pierdere de 16,6% pentru salariati. In acest scenariu, si incasarile la bugetul de stat si bugetele de protectie sociala vor avea de suferit, incasarile reducandu - se cu 5% pentru contributiile sociale si cu 51% pentru impozitul pe venit din salariu.Multi furnizori de servicii de contabilitate si-au prevenit deja clientii de riscul scaderii salariilor nete in cazul in care nu se fac ajustari. Totusi, in sectorul privat ajustarile necesare sunt lasate la latitudinea angajatorilor, carora din punct de vedere strict financiar le convine sa nu mareasca salariile brute.In paralel cu trecerea contributiilor de la angajator la salariat s-a propus si cresterea salariului minim de la 1450 lei la 1900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018, si nu la 1550 lei, cum era prevazut anterior. Aceasta crestere urmareste sa oblige angajatorii care au salariati cu salariul minim pe economie sa aplice cresterea necesara pentru a compensa efectul transferului de cotizatii asupra salariului net.CE IMPACT ARE TRANSF ERUL ASUPRA BUGETELO R DE ASIGURARI SOCIALE SI BUGETULUI DE STAT ?Asa cum am aratat mai sus, in cazul in care salariile brute vor creste suficient pentru a compensa efectul transferului propus, valoarea contributiilor colectate in bugetele de asigurari sociale va creste, iar val oarea impozitelor pe salarii colectate in bugetele de stat va scadea.Acest fapt este confirmat si in Nota de Fundamentare a Ordonantei de Urgenta, care prevede ca in urma modificarilor propuse (inclusiv reducerea impozitelor pe venit din alte surse decat salariile) incasarile la bugetul de stat vor scadea cu 13,7 miliarde de lei in 2018, in timp ce incasarile la bugetul asigurarilor de stat vor creste cu 8,5 miliarde de leiCARE SUNT CONSECINTE LE PENTRU NEGOCIERILE COLECTIVE?In cazul cresterilor salariale negociate in valoare bruta, impactul acestora asupra veniturilor nete ale angajatilor va fi mai mic in noua formula, pentru ca sumele negociate vor fi supuse unor cote mai ridicate de impozitare. De exemplu, in cazul unui salariu brut de 3000 lei, o crestere cu 300 lei inseamna astazi o crestere a salariului net cu 210 lei, in noua formula aceasta va reprezenta o crestere neta de doar 176 lei.