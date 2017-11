Guvernul Tudose vrea dosare penale pentru firmele care nu platesc asigurarile sociale. Cei mai mari restantieri la bugetul asigurarilor sociale sunt firmele de stat

Rationamentul Guvernului a fost urmatorul: incasarile din asigurari sociale au scazut dupa ce Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional in 2015 articolul care arata ca stopajul la sursa (neplata de catre angajator a contributiilor retinute de la angajati) este infractiune. CCR a cerut definirea mai clara a stopajului la sursa. Guvernul vrea sa reincrimineze neplata de catre angajator a contributiilor sociale oprite de la angajat, dar pentru asta ar fi nevoie ca toate contributiile sa treaca din sarcina angajatorului in sarcina angajatului. Ministrii nu au explicat pana acum de ce au ales acest mecanism extrem de complicat in loc sa faca o simpla modificare de legislatie in sensul cerut de CCR.Lista restantierilor e dominata de firmele cu capital de stat sau regiile autonome. Astfel, primele 12 pozitii sunt ocupate de aceste firme, care aduna aproape 7 miliarde de lei din totalul de 18 miliarde de lei restante la bugetul asigurarilor sociale.Printre firmele private care apar in acest top se numara Salamandra Plus SRL, Petroutilaj SA, PSD Company SA, Brafor SA, Realitatea Media SA, Donau Chem SRL, COS Targoviste SA, L&A FLEISCH S.R.L, CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L., ASOCIATIA FOTBAL CLUB STEAUA BUCURESTI, SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL S.R.L., GlaxoSmithKline (GSK) SRL, INSULA MARE A BRAILEI SA.Un alt restantier la bugetul asigurarilor sociale este filiala PSD Bucuresti , cu datorii curente de peste 100.000 de lei.Transferul contributiilor de la angajator la angajat a fost facut pentru a proteja angajatul si statul, pentru ca 30% din companii nu platesc contributiile la sanatate si pensie, iar in paralel vor veni cu o lege care sa reintroduca infractiunea de stopaj la sursa.Avem aproape 158.000 de companii care nu au platit contributiile pentru angajati in cursul acestui an. E vorba de aproape 2,1 milioane de salariati. Angajatul stie azi care a contributia pe care trebuie sa i-o plateasca angajatorul si ca poate solicita angajatorului sa ii faca dovada ca a platit aceste contributii. Se va introduce stopajul la sursa - retinerea angajatului a celor 35 de procente din salariu, dar nu le vireaza la buget si foloseste banii in scop propriu. Statul vine si spune daca ii furi banii angajatului noi iti facem dosar penal. E un element important care il va face sa se gandeasca de doua ori daca nu plateste acele contributiiSe vor intensifica si vor continua masurile de executare silita pentru angajatorii care nu platesc aceste contributii.