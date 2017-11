Reprezentantul FMI pentru Romania: Toate masurile fiscale ar trebui sa aiba un studiu de impact, iar scopul sa fie reducerea deficitului

"Asa cum am relevat in raportul publicat pe marginea consultarilor in baza Articolului IV, publicat la inceputul acestui an, politica fiscala trebuie sa aiba ca scop reducerea graduala a deficitului bugetar. Este nevoie de masuri de consolidare pentru a reduce deficitul pana la tinta pe termen mediu de 1,5% din PIB. La fel de important, politica fiscala trebuie sa se bazeze pe masuri de mare calitate. Consideram ca este foarte important ca toate masurile sa fie subiectul unui studiu minutios de impact si sa evite volatilitatea inutila pentru gospodarii si firme", a precizat Hajdenberg, la solicitarea Agerpres.Misiunea FMI a realizat evaluarea anuala a economiei romanesti in luna martie a acestui an, la Bucuresti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale. Pe baza informatiilor disponibile la momentul discutiilor, a fost elaborat un raport al staff-ului FMI la data de 4 mai 2017, raport care a fost analizat de boardul executiv al FMI la data de 22 mai.Guvernul a aprobat, miercuri, prin modificarea Codului fiscal, o serie de masuri privind impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit si contributiile sociale.