Tariceanu, despre deprecierea leului: Sa stiti ca poate sa fie un atac

"Sa stiti ca poate sa fie un atac asupra leului", a spus Tariceanu, intrebat de ziaristi cum comenteaza cotatia leului, in conditiile in care BNR a anuntat luni o cotatie a euro de 4,6495 lei. Tariceanu a acuzat si modul in care "a fost manipulat ROBOR", invocand o declaratie a guvernatorului BNR in acest sens."Si pe cursul de schimb sunt actiuni speculative", a continuat Tariceanu, afirmand ca aceste actiuni pot fi determinat "fie de teama unor jucatori fie de cei care incearca deliberat, ca parte a unei campanii de a afecta imaginea si situatia economica, cu astfel de jocuri".Acesta a amintit ca "si in 2008 a fost un atac masiv pe leu pe care BNR l-a contracarat", adaugand ca "orice scapare va trebui corectata".