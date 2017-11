Elcen, firma de stat aflata in insolventa, anunta ca nu va scadea salariile nete dupa 1 ianuarie

Situatia salariatilor din firmele aflate in insolventa este una problematica, dat fiind ca eventualele modificari ale contractelor trebuie aprobate de administratorii judiciari sau de instanta. Reamintim ca, pentru ca salariatii sa ramana cu salariul net neschimbat fata de prezent, e nevoie ca angajatorii sa opereze modificari in contractele de munca de la 1 ianuarie 2018."Ca urmare a incertitudinilor aparute referitor la potențiale modificari salariale, este important de precizat ca, in urma unei analize atente desfasurate in cadrul ELCEN, s-a concluzionat ca salariile angajatilor nu se vor diminua o data cu intrarea in vigoare a schimbarilor legislative prevazute de Codul Fiscal", se arata in comunicatul companiei, cel mai mare producator de energie termica din Bucuresti.ELCEN e in insolventa din 6 octombrie 2016, acum fiind in perioada de observatie.