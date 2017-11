Pierre Moscovici: Persoanele care fraudeaza plata taxelor si paradisurile fiscale trebuie lovite la buzunar

"Trebuie loviti la buzunar cei care fraudeaza si paradisurile, pentru a inregistra avansuri", a subliniat Moscovici, care s-a declarat "profund indignat" de aceste dezvaluiri."Cetatenii nu inteleg lipsa noastra de actiune dupa noua lovitura pe care o constituie Paradise papers", a afirmat el in fata eurodeputatilor.Comisarul francez a cerut statelor membre sa adopte "la urmatorul Consiliu de ministri ai Finantelor din 5 decembrie" o lista neagra a paradisurilor fiscale insotita de "sanctiuni descurajante" impotriva tarilor care practica astfel aranjamente fiscale.Acesta a cerut de asemenea adoptarea "in urmatoarele 6 luni" a undei directive care sa oblige bancile, avocatii si alti consultanti sa "declare la fisc" schemele de optimizare fiscala pe care le propun clientilor bogati."E o chestiune simpla de vointa politica", a subliniat Moscovici.Acesta spera ca in 2018 sa fie impusa o baza fiscala europeana pentru impozitele pentru companii, care vizeaza in special instaurarea de reguli uniforme de calcul a profiturilor pentru marile grupuri multinationale."Nu suntem in fata unor incidente izolate, ci a unor practici sistemice, mondiale si organizate", a aratat Moscovici.Beneficiarii acestor sisteme "sunt un pic precum vampirii, nu se tem de nimic mai mult decat de lumina", a mai spus acesta.Publicate in 5 noiembrie, scurgerile de informatii legate de circuite planetare de optimizare fiscla, cunoscute sub denumirea "Paradise Papers", constituie rezultatul unei anchete a Consortiului international al ziaristilor de investigatii (ICIJ), care regrupeaza 96 media din 67 de tari.Apple, Nike, Bono, Shakira sau miliardarul Bernard Arnault fac parte dintre personalitatile sau marile grupuri vizate de dezvaluiri.