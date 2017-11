AFP: Cresterea "tigrului" roman s-a accelerat si mai mult in trimestrul III

In cifre anualizate, produsul intern brut (PIB) "inregistreaza un spectaculos avans de 8,6% in date corectate cu variatiile sezoniere", respectiv cea mai mare crestere din UE, potrivit Eurostat.Tot marti, INS a majorat la 2% rata cresterii in trimestrul II, fata de o evaluare initiala de 1,6%. Aceasta accelerare a PIB-ului a fost de asemenea sustinuta de cererea interna, intr-un context de majorari de salarii, potrivit BNR."Pe termen lung", economia Romaniei ramane amenintata de o "incetinire structurala" a cresterii, in principal "din cauza penuriei de mana de lucru" intr-o tara afectata de o migratie puternica si de o demografie in berna, la fel ca si vecinii sai din Europa de Est, noteaza AFP.Guvernul de la Bucuresti mizeaza pe o crestere record de 6,1% in acest an, dupa ce a realizat deja cea mai buna performanta din UE in 2016, cu 4,8%. Comisia Europeana si FMI au ridicat recent previziunea de crestere, la 5,7% si, respectiv, 5,5%.AFP mai arata ca guvernul social-democrat a adoptat saptamana trecuta o reforma fiscala foarte controversata, criticata atat de patronate cat si de sindicate, care acuza ca ar putea aduce o scadere a salariilor.Luni, moneda nationala a atins un minim istoric, de aproape 4,65 lei pentru un euro. Analistii considera ca aceasta devalorizare este legata in special de noile masuri fiscale, care ingrijoreaza mediul de afaceri.Pe primele 9 luni ale anului 2017, Romania a inregistrat o crestere importanta a deficitului comercial, care a trecut de la 1,9 miliarde de euro in aceeasi perioada in 2016 la 8,8 miliarde de euro.