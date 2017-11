Florin Jianu: Asa zisa revolutie fiscala va crea haos in mediul de afaceri. Firmele nu stiu ce contracte de munca sa semneze

"Asa zisa revolutie fiscala va crea haos in mediul de afaceri. Firmele nu stiu ce contracte de munca sa semneze, nu stiu daca TVA Split se va aplica sau nu, nu stiu nivelul de impozitare", spune Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a declarat, astazi, la Bacau, ca: ￯Revolutia fiscala￯, intre ghilimele, pentru ca nu este o revolutie, ci mai degraba o involutie fiscala, creeaza haos in mediul de afaceri. Mai sunt doar cateva saptamani pana la sfarsitul anului si firmele nu stiu ce contracte de munca sa semneze, nu stiu daca TVA Split se va aplica sau nu, nu stiu nivelul de impozitare si asa mai departe. In opinia noastra daca s ar fi dorit o schimbare fiscala ar fi trebuit ca aceasta schimbare sa ia forma unei propuneri legislative sis a fie dezbatuta temeinic in parlament. Aici dau exemplul Statelor Unite unde se discuta modificarea Codului Fiscal de sase ani!"Astazi, in municipiul Bacau, a avut loc, prima editie a Programului "Invest in Romania" organizat de Patronatul Judetean al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Bacau si initiat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania in parteneriat cu Directia de Investitii Straine din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.Obiectivele acestui program sunt in principal atragerea de investitii si promovarea exportului - domeniile avute in vedere sunt industria, agricultura, infrastructura si enrgia in acord cu prevederile Strategiei Natioanel pentru Competitivitate 2014-2020.Participantii au punctat nemultumirile antreprenorilor din Regiunea Nord Est: o birocratie stufoasa, lipsa de interes a factorilor locali de conducere in acordarea de facilitati antreprenorilor, o infrastructura insuficient dezvoltata care alunga putini investitori straini (care aproape ca au disparut din economia Moldovei)Prezent la intalnire, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii a sintetizat nemultumirile antreprenorilor romani: "Pe primul loc, ca problema, este mentionata de catre antreprenori concurenta neloiala. Este pentru prima data, in ultimii 15 ani cand aceasta problema este mentionata pe primul loc. In al doilea rand este vorba de lipsa fortei d emunca, in al treilea rand de o birocratie, inca, sufocanta, si in al patrulea rand de finantare. Acestea sunt primele patru probleme ale mediului de afaceri".De remarcat ca in clasamentul Programului pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si milocii "Start-up Nation Romania" in regiunea de NE pe primul loc se situeaza jud Iasi, cu 150 de proiecte acceptate, iar pe locul II este jud Bacau, cu 120 de proiecte. Ultimul loc este ocupat de judetul Vaslui cu 40 de proiecte.