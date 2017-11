Premierul Tudose afirma ca noua decizie privind impozitul de 1% pe cifra de afaceri sub 1 milion de euro ar putea fi modificata in Parlament

"Am discutat despre acest lucru, ca acel prag, daca este 500.000 euro sau 1 milion euro pana la care este introdus impozitul de 1% ... sa fie introduse (modificari-n.r.) prin amendament in Parlament", a spus Tudose, chestionat de ziaristi in legatura cu acest subiect.Potrivit profit.ro, premierul Mihai Tudose s-a intalnit marti cu cele mai importante organizatii ale companiilor straine prezente in Romania, incluzand camere de comert si industrie, intr-o discutie in care a sustinut ca o parte dintre modificarile introduse in Codul Fiscal, precum impozitul de 1% pe cifra de afaceri, ar putea fi "intoarse" in Parlament.