An record pentru economia germana, chiar daca politicul e in stand-by. Premiile "Entrepreneur Of The Year 2017" de la Ernst&Young

Corespondenta din Germania

Profitul a crescut in primele noua luni ale anului 2017, fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu 21%, ajungand la 109 miliarde de euro. Cifra de afaceri totala a celor 100 de companii a urcat in primele trei trimestre cu aproape 7%, pana la 1.250 miliarde euro, precizeaza portalul financiar Onvista.de , citand Reuters.Clasamentul e condus, atat la capitolul vanzari, cat si la profit, de producatorii de automobile Volkswagen, Daimler si BMW, companii germane cotate la bursa. La profit conduc Daimler si Volkswagen, inaintea Telekom si BMW."2017 a fost un an bun pentru economia germana - din cele 100 de companii de top, 76 au obtinut o crestere de profit, iar 84 si-au majorat si cifra de afaceri", a declarat Mathieu Meyer, membru al Consiliului de Administratie al EY. "Este de remarcat dezvoltarea pozitiva transsectoriala - toate sectoarele sunt in prezent capabile sa participe la crestere".Meyer a fost, de asemenea, optimist cu privire la anul urmator: "Economia s-a dezvoltat surprinzator de pozitiv in acest an si a castigat profunzime si extindere in toata Europa", a spus el. "In sfarsit vin din nou impulsuri de crestere de pe piete precum Franta, Spania si Italia, care pot compensa dezvoltarea slaba a economiei britanice".El a mai precizat, pentru Handelsblatt.de , ca multe companii germane au lucrat la limita capacitatilor lor, tendinta care s-ar putea prelungi pana la mijlocul anului 2018. Acest lucru s-a reflectat si in ocuparea fortei de munca.Potrivit studiului, majoritatea companiilor de top din Germania, mai precis 71%, si-au crescut nevoile de personal pe parcursul anului. La 30 septembrie 2017, ele aveau aproape 4,9 milioane de angajati in intreaga lume - cu 3,5% mai mult decat in anul precedent. "Exista multe indicii ca aceasta evolutie pozitiva va continua si in anul urmator", a spus Meyer.Cei mai multi angajati ii are, in continuare, Volkswagen. Potrivit datelor din studiu, concernul auto cu sediul la Wolfsburg avea 610.000 de angajati la finele lunii septembrie, cu 2% mai multi decat anul trecut. Pe locurile doi si trei se situeaza Deutsche Post, cu 465.000, respectiv Siemens, cu 372.000 de angajati. Cea mai mare crestere a ocuparii fortei de munca a inregistrat-o, potrivit EY, firma de comert online Zalando, aceasta plusand cu 26% in 2017.Pe langa analiza punctuala a performantelor economice, compania de audit financiar si consultanta Ernst&Young a evidentiat, ca in fiecare din ultimii 21 de ani, firmele de top pe diverse criterii si din diferite branse. Astfel, la "Entrepreneur Of The Year 2017" au fost premiate urmatoarele companii germane:- la categoria industrie (consortiu cu traditie de 90 de ani, producator de cablaje, circuite electronice si materiale izolante, cu 6.200 de angajati si 470 milioane euro cifra de afaceri in 2016)- la categoria comert si bunuri de consum (firma producatoare de bio-alimente, fondata in 1974, cu sediul in Bavaria si cu 350 de angajati)- la categoria servicii (firma de constructii in domeniul imobiliar comercial, fondata in 1969, cu 5.100 de angajati la proiectele din Germania si Europa si o cifra de afaceri 2016/2017 de 2,5 miliarde euro)- la categoria transformare digitala (firma din Baden-Wurttemberg, fondata in 1948 ca sticlarie si reorientata spre bransa automatizarilor, cu 2.200 de angajati si o cifra de afaceri de 300 milioane euro in 2016)- la categoria Start-up (firma fondata in 2012 la Berlin, cu 325 de angajati, care intre timp a dotat peste 9.000 de locuinte cu sisteme de incalzire ecologice)Un premiu de onoare a obtinut seful United Internet AG,, pentru deosebitul sau angajament social, prin Fundatia United Internet for UNICEF.Premiul pentru intreprinderile familiale l-au luat anul acesta, de la Sennheiser electronic GmbH & Co. KG (Saxonia Inferioara). Firma produce aparate auditive si tehnica de sonorizare, avand o cifra de afaceri de 660 milioane euro si 2.800 de angajati.Dintre acesti premiati la nivel national, juriul va alege doar unul care sa reprezinte Germania, la "EY Entrepreneur Of The Year", la care concureaza castigatorii din 60 de tari de pe glob. Anuntarea castigatorului si premierea vor avea loc in 2018, la Monaco.