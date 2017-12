Guvernul a amanat pana la 1 iulie plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorerie

Astfel, pana la 1 iulie 2018, vor putea fi utilizate cele doua conturi unice valabile pana la 31 decembrie 2017.Guvernul arata ca "masura are scopul sa protejeze contribuabilii de buna-credinta, care vor evita astfel riscul depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plata sau de calculare a obligatiilor fiscale accesorii in cazul nevalabilitatii platii. Amanarea termenului de aplicare s-a stabilit avand in vedere modificarile legislative recent adoptate in domeniul fiscal, care implica din partea contribuabililor conformarea la noile cerinte de raportare si indeplinire a obligatiilor declarative si de plata".