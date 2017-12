Leul incheie anul cu cea mai slaba cotatie din istorie in raport cu euro: curs record de 4,6597 lei pentru un euro

Moneda nationala s-a apreciat, in schimb, in fata dolarului american, cursul fiind stabilit de BNR la 3.8915 lei, mai mic cu 0,80 de bani (-0,21%), in comparatie cu sedinta precedenta, cand un dolar american valora 3,8995 de lei.Francul elvetian a fost cotat la 3,9900 de lei, in crestere cu 1,49 bani (0,37%), comparativ cu valoarea de 3,9751 lei, stabilit in sedinta precedenta.Gramul de aur s-a scumpit, vineri, cu 28,81 de bani (0,17%), pana la 162,3147 lei, de la 162,0266 lei, cat se stabilise joi.