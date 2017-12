China, primul raspuns dupa reforma fiscala promovata de administratia Trump: Scutire de impozit pentru profitul reinvestit, in anumite conditii

Aceasta scutire, anuntata joi de ministerul chinez al Finantelor, se va aplica retroactiv incepand cu ianuarie 2017, cu conditia de a investi profiturile in sectoare cheie desemnate de Beijing.Aceasta facilitate acordata firmelor straine intervine la putin timp dupa adoptarea de catre Congresul american a unei ambitioase reforme fiscale, o promisiune din campanie a presedintelui Donald Trump.Reforma americana prevede printre altele reducerea impozitului pe profit de la 35 la 21%, sub procentul de 25% in vigoare in China, cu scopul de a incita companiile americane sa-si repatrieze unele activitati in Statele Unite.Pe langa majorarea costului cu forta de munca si reducerea cresterii economice, multiple obstacole tind sa reduca entuziasmul investitorilor pentru a-si plasa banii in China.Companiile americane si europene denunta reglementari opace si arbitrare, restrictii pentru investitii in numeroase sectoare, transferuri fortate de tehnologie si un tratament discriminatoriu care ofera avantaje concurentilor chinezi.Desi incerca sa stopeze fuga de capitaluri, Beijingul continua sa reglementeze strict miscarile financiare transfrontaliere - pana la complicarea repatrierii profiturilor realizate de companiile straine in China.Facilitatea fiscala anuntata joi este si ea insotita de conditii stricte: pentru a fi scutite de impozit, profiturile vor trebuie reinvestite in sectoare precise - precum industria manufacturiera, servicii sau cercetare - sau in regiunile din vestul tarii, mai putin dezvoltate.Investitiile straine in China, exprimate in dolari, nu au crescut decat cu 5,4% in primele 11 luni din 2017.Reforma fiscala angajata de Washington complica si mai mult ecuatia pentru Beijing: China nu poate inaugura efectele, dupa cum a recunoscut in decembrie ministrul adjunct al Finantelor, Zhu Guangyao.