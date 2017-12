Finantele intentioneaza sa imprumute 48 - 50 miliarde de lei de pe piata interna si pana la 5 miliarde euro de pe pietele externe, in 2018

"Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni intr-un volum de 4,5 - 5 miliarde de euro (echivalent), in functie de evolutiile, conditiile si oportunitatile oferite de aceste piete, si efectuarea de trageri din imprumuturi contractate de la institutiile financiare internationale in valoare de aproximativ 0,2 miliarde de euro. Ministerul Finantelor Publice are in vedere, de asemenea, emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna in anul 2018 in suma de 48 - 50 de miliarde de lei, cu o structura a maturitatilor 30%/50% (termen scurt versus termen mediu si lung", se precizeaza in documentul citat.Imprumuturile de pe piata interna vor fi realizate prin emiterea de certificate de trezorerie cu discont pe termen scurt, de pana la un an, inclusiv, obligatiuni de stat de tip benchmark pe termene medii si lungi precum si titluri de stat pentru populatie, care sa reprezinte circa 8% din valoarea titlurilor de stat emise pe piata interna, respectiv aproximativ 4 miliarde de lei.In anul 2018, necesarul brut de finantare la nivel guvernamental este de aproximativ 74 miliarde de lei iar volumul total al imprumuturilor ce urmeaza a fi atrase de Finante este determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de -2,97% din produsul intern brut (aproximativ 27 miliarde de lei) si de volumul datoriei de refinantat anul viitor, in suma de aproximativ 47 miliarde de lei."Tinand cont de obiectivul limitarii riscului valutar cat si de cel al dezvoltarii pietei titlurilor de stat, deficitul bugetar urmeaza sa fie finantat in proportie de circa 75% de pe piata interna si respectiv 25% de pe piata externa", se mai arata in prospectul publicat de MFP.Ministerul Finantelor mentioneaza, de asemenea, ca poate relansa emisiuni de titluri de stat denominate in euro pe piata interna care sa poata fi redeschise periodic, in contextul identificarii unei cereri importante pentru astfel de instrumente din partea investitorilor locali.Volumul indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piata interna va fi anuntat trimestrial. Pentru primul trimestru din 2018 acest volum este cuprins intre 12 si 14 miliarde de lei, reprezentand titluri de stat care vor fi lansate pe piata interbancara.In ceea ce priveste programul Tezaur, de emisiuni de titluri de stat destinate populatiei, in primele trei luni ale anului viitor va fi lansata o emisiune cu scadenta la 2 ani, care va avea perioada de subscriere intre 22 ianuarie si 16 februarie, si alta, cu scadenta la 3 ani si perioada de subscriere 5 - 30 martie."Incepand cu al doilea trimestru al anului 2018, persoanele fizice rezidente vor putea subscrie in fiecare luna titluri de stat emise in cadrul programului Tezaur, perioadele de subscriere si caracteristicile specifice titlurilor de stat oferite urmand sa fie mentionate in cadrul prospectelor de emisiune", se mai arata in prospectul citat.Pentru anul 2017, Ministerul Finantelor a programat imprumuturi de 2,3 - 3 miliarde de euro (echivalent) de pe piata externa si de 48 - 50 miliarde de lei de pe piata interna.In acest an, Ministerul Finantelor a "iesit" de doua ori pe pietele externe. In luna aprilie, Finantele au atras 1,75 miliarde de euro printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua transe. Prima a fost o emisiune noua, in valoare de 1 miliard de euro, cu o maturitate de 10 ani si un cupon de 2,375%. Cea de-a doua, in valoare de 750 de milioane de euro, a reprezentat redeschiderea emisiunii lansate in octombrie 2015, cu maturitatea initiala de 20 ani si cu un cupon de 3,875%.Ulterior, in octombrie, statul a vandut obligatiuni de un miliard de euro pe pietele internationale, prin redeschiderea emisiunii din aprilie.Randamentul, in octombrie, a fost 2,16% cererea totala fiind mai mare de 2,7 de ori decat oferta. In aprilie, obligatiunile au fost plasate la randamente de 2,375%, in cazul emisiunii noi, si de de 3,875% pentru cea de-a doua.Romania beneficiaza de rating favorabil investitiilor, "investment grade", din partea celor patru agentii de evaluare financiara. Astfel, Standard & Poor's (S&P) a confirmat marti ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata fiind stabila. De la Moody's, Romania beneficiaza de calificativul Baa3 pentru datoria pe termen lung, din partea Fitch Ratings, ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei sunt "BBB minus" iar agentia de rating japoneza JCR a reconfirmat in primavara calificativul tarii la BBB/BBB+ pentru datoria pe termen lung in valuta si in moneda locala. Perspectiva asociata ratingurilor este stabila.