Statul vrea sa imprumute in 2018 circa 50 miliarde lei de pe piata locala si 4,5 - 5 miliarde de euro de pe pietele internationale

Romania are nevoie anul urmator de o finantare bruta la nivel guvernamental de circa 74 miliarde lei, pentru a acoperi deficitul bugetar prognozat, de 2,97% din PIB (aproximativ 27 miliarde lei), precum si datoria publica de refinantat, care se ridica la 47 miliarde lei.Ministerul Finantelor isi propune sa finanteze deficitul bugetar in proportie de 75% de pe piata interna, restul fiind atras de pe pietele internationale.Volumul de titluri de stat emise anul viitor se va ridica la 48-50 miliarde lei, Finantele planificand o structura a maturitatilor de 30% pe termen scurt si 70% pe termen mediu si lung.Din totalul emisiunilor destinate pietei interne, circa 4 miliarde lei vor fi atrase prin programul Tezaur, cu o pondere de aproximativ 8%, in cadrul caruia vor fi emise titluri de stat pentru populatie, cu maturitati cuprinse intre un an si 10 ani.Pentru primul trimestru din 2018, Ministerul Finantelor vrea sa imprumute intre 12 si 14 miliarde de lei de la bancile locale, prin emisiuni de titluri de stat.Finantele ar putea lua in calcul si emiterea unor titluri de stat denominate in euro destinate pietei interne, care sa poata fi redeschise periodic, avand in vedere cererea importanta pe acest segment din partea investitorilor locali.Ministerul mentioneaza in programul indicativ ca va utiliza anul viitor operatiuni de administrare a pasivelor, adica rascumparare in avans sau preschimbare a titlurilor de stat, in functie de conditiile existente in piata secundara.De asemenea, are in vedere prefinantarea necesarului pentru anul 2019, daca pietele financiare sunt favorabile, in conditiile in care se doreste mentinerea unei rezerve in contul Trezoreriei, echivalentul a circa patru luni de necesar brut de finantare.In 2017, Finantele au programat imprumuturi de 48-50 miliarde lei de pe piata interna si 2,3-3 miliarde euro echivalent de pe pietele internationale.Volumul finantarilor externe s-a ridicat in acest an la 2,75 miliarde euro, dupa ce Ministerul Finantelor a atras 1,75 miliarde euro in aprilie, printr-o emisiune de eurobonduri in doua transe, si 1 miliard euro in octombrie, prin redeschiderea emisiunii anterioare.