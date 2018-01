E oficial: Fiscul va putea sa retina 15% din sumele recuperate. Banii, transformati in bonusuri pentru angajati

Ministerul Finantelor scrie in proiectul de OUG ca "nivelul de salarizare constituie un factor important in fluctuatia mare a personalului", aratand ca "in primele trei trimestre ale anului in curs au fost inregistrate 1.086 incetari ale raporturilor de serviciu" in ANAF.Nota de fundamentare deplange conditiile dificile in care angajatii Fiscului si-ar desfasura activitatea. Astfel, documentul citat arata ca "de multe ori echipele de control sunt supuse presiunilor din partea contribuabililor, de multe ori fiind formulate plangeri penale impotriva membrilor lor sau se confrunta cu amenintari din partea contribuabililor, in special din partea celor care se afla in zona de criminalitate economica".Iata si sumele din care ANAF isi va putea pastra 15%:Art.1 (1) Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, poate retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand:a) impozite, taxe si contributii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin incasare, compensare sau executare silita;b) obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin incasare, compensare sau executare silita;c) valoarea sumelor incasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;d) repararea prejudiciului material si sume confiscate prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stinse prin incasare, valorificare sau executare silita.(2) Constituirea veniturilor se face din sumele stinse intr-un exercitiu financiar, cu conditia ca actele prevazute la alin.(1) prin care au fost stabilite sumele respective sa ramana definitive in sistemul cailor de atac in acelasi exercitiu financiar.(3) In situatia in care exercitiul financiar in care se sting sumele difera de exercitiul financiar in care actele prevazute la alin.(1) raman definitive in sistemul cailor de atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare ale exercitiului financiar in care cele doua conditii, respectiv stingerea si ramanerea definitiva, sunt indeplinite cumulativ.