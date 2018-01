Jeff Bezos, cea mai bogata persoana din istorie

Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde de dolari.Cea mai mare parte a sumei provine din cele 78,9 milioane de actiuni pe care le detine la Amazon, a caror valoare a crescut luni cu 1,4%, crescandu-i averea neta cu 1,4 miliarde de dolari.Valoarea actiunilor Amazon a crescut cu aproape 7% anul acesta, dupa ce au inregistrat o crestere de 56% in 2017.Bezos detine, de asemenea, participatiuni la The Washington Post (WP) si Blue Origin, o companie privata de calatorii spatiale care intentioneaza sa duca tursti in spatiu.Bezos a devenit cea mai bogata persoana din lume in iulie, cand l-a depasit - timp de o scurta perioada - pe Bill Gates.El l-a depasit pe Gates, din nou, in octombrie.El a depasit pragul de 100 de miliarde de dolari in noiembrie, la inceputul sezonului de cumpararturi de sarbatorile de iarna, cu ajutorul performatei bursiere a Amazon.Averea fondatorului Microsoft este estimata in prezent la 91,9 miliarde de dolari de catre Forbes si la 93,3 miliarde de dolari de catre Bloomberg.Gates continua sa fie al doilea cel mai bogat om din lume in ambele clasamente.Insa Forbes aminteste ca averea sa a atins 100 de miliarde de dolari in aprilie 1999, cu ajutorul "bulei Internetului". Ajustate in functie de inflatie, 100 de miliarde de dolari din 1999 ar valora in prezent 148 de miliarde de dolari.Insa chiar si fara o ajustare in functie de inflatie, Gates ar fi mult mai bogat ca Bezos, tinand cont de actiunile sale de caritate semnificative.Bloomberg afirma ca analiza donatiilor sale dezvaluite public arata ca Gates a oferit 700 de milioane de actiuni Microsoft, in valoare de 61,8 miliarde de dolari la valoarea din prezent, dar si 2,9 miliarde de dolari in numerar, ceea ce ar face ca valoarea averii sale nete sa depaseasca 150 de miliarde de dolari.