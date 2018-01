Bloomberg: Oficiali chinezi au recomandat reducerea sau chiar stoparea achizitiilor de obligatiuni americane de stat

China detine cele mai mari rezerve valutare din lume, evaluate la 3.100 miliarde dolari, si este cel mai mare detinator extern de datorii publice americane, evaluate la 1.190 miliarde dolari.Bloomberg, care citeaza surse familiare discutiilor, spune ca piata pentru obligatiunile americane devine mai putin atractiva decat alte active. Sunt invocate de asemenea, tensiunile comerciale cu Statele Unite.Bloomberg afirma ca oficialii chinezi nu au mentionat de ce tensiunile comerciale ar putea reprezenta un motiv pentru reducerea achizitiei de obligatiuni americane, dar precizeaza ca achizitiile de obligatiuni au mai fost folosite uneori ca "fotbal geopolitic".Randamentul obligatiunilor americane si-a extins castigurile dupa acest anunt. Randamentul pentru obigatiunile de stat pe 10 ani a atins maximul ultimelor 10 luni, la 2,59 %, in tranzactiile europene, iar dolarul s-a depreciat in raport cu yenul japonez.Reuters noteaza ca nu e clar ce alte piete ar putea fi suficient de mari pentru a absorbi investitiile in cazul in care China isi reduce achizitiile de obligatiuni americane de stat, starnind speculatii ca informatia ar putea fi o negociere politica."Unde in alta parte sa ii plasezi? Realist, cred ca nu e prea multa libertate de miscare aici", crede Aaron Kohli, de la BMO Capital Markets.Reuters arata ca, in conditiile in care China isi foloseste rezervele de valuta pentru a-si mentine moneda nationala la rata de schimb dorita, si avand in vedere dorinta de stabilitate a Beijingului, nu exista suficienta marja de manevra pentru modificarea compozitiei rezervelor de valute externe.