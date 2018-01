Germania, excedent bugetar record: 1,2% din PIB, respectiv 38,4 miliarde de euro

Este vorba de cel mai mare excedent inregistrat de conturile publice germane dupa Reunificarea tarii, in 1990.Economia a crescut cu 2,2% anul trecut, cea mai mare cifra dupa iesirea din criza financiara, in 2011, si peste estimarea initiala a guvernului german, de 2%.Sustinuta de cererea interna, economia germana a beneficiat de consumul privat (+2%) si de cel public (+1,4%), mai putin viguros dupa cheltuielile puternice din 2016 pentru primirea a sute de mii de refugiati.Investitiile au inregistrat si ele un scor foarte bun (+3,5%), in timp ce exporturile au crescut cu 4,7%, Importurile au crescut si mai puternic, cu 5,2%.