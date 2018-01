Politica monetara a fost condusa corect

​Op-ed

În articolul intitulat „Un motiv pentru care inflația a întârziat să apară” ( publicat pe 31 decembrie 2017 pe blog ), am explicat două lucruri strâns legate între ele. Pe de o parte, am explicat de ce inflația a rămas joasă pentru o așa de lungă perioadă, în ciuda faptului că, prin reducerea TVA și prin creșterea masivă a salariilor în sectorul public, care în final s-a transferat și în creșterea salariilor în sectorul privat, guvernele au administrat în perioada 2015-2017 un stimul fiscal important, care ar fi putut accelera inflația. Pe de altă parte, am explicat de ce nu ar fi fost logic ca politica monetară să fie condusă altfel decât a fost condusă în perioada respectivă.Am arătat că trei cauze explică nivelurile joase ale inflației, inclusiv ale celei calculate la taxe constante:(i) o parte a cererii suplimentare apărute ca urmare a reducerii TVA a fost plasată de public în străinătate, astfel că nu s-a creat imediat o presiune pe capacitățile noastre de producție;(ii) scăderea prețului petrolului și ale celor ale bunurilor alimentare au compensat creșterile de salarii, lăsând costurile producătorilor la niveluri relativ joase, nefiind nevoie de o creștere a prețurilor;(iii) stimulul fiscal a alterat raționalitatea firmelor, care au început să interpreteze o creștere a prețurilor la propriile produse ca având cauza exclusiv în creșterea cererii pentru produsele respective, nu și în creșterea generală a prețurilor. Astfel, firmele au început să formeze anticipațiile inflaționiste în mod preponderent adaptiv, adică în mod irațional, la nivelurile inflației anterioare, inflație care din cauzele (i) și (ii) a scăzut sau s-a menținut la niveluri scăzute. Din această cauză, anticipațiile inflaționiste, care contribuie la formarea inflației au rămas foarte joase, adică nu au adăugat la inflație ceea ce ar fi fost rațional să adauge.În articolul meu am arătat că acest din urmă factor este cheia înțelegerii modului în care a fost condusă politica monetară. Nu poți să influențezi cu politica monetară anticipații adaptive, adică iraționale. În plus, așa cum se vede în Fig. 1, ratele reale ale dobânzii au crescut semnificativ în perioada în care anticipațiile au devenit negative, după care au scăzut relativ rapid, devenind negative în 2017 T1, dacă ne referim la cotaţia ROBOR 3M. O reducere a ratei dobânzii de politică monetară când inflația era prea joasă ar fi devenit inadecvată înainte de atingerea scopului.Nici creșterea ratei dobânzii de politică monetară cu mult înainte de ianuarie 2018 nu ar fi fost indicată. Cu anticipații adaptive și cu o inflație sub limita de jos a benzii țintite de BNR, o creștere a ratei dobânzii ar fi mutat inflația și mai jos. Firmele au început să-și schimbe anticipațiile din preponderent adaptive în preponderent forward-looking abia în 2017 T3. Abia atunci anticipațiile inflaționiste au început să contribuie și ele din nou la creșterea inflației, alăturându-se excedentului de cerere, inflației bunurilor de consum din import și persistenței inflației (aceasta din urmă fiind inflația core-3 cu o perioadă în urmă).