Bloomberg: Averea romanilor a ramas la fel in ultimii cinci ani, in ciuda celei mai mari cresteri economice din UE

Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului anterior.Aceasta este cea mai mare crestere economica din UE, dar aceasta evolutie nu se reflecta si in averea romanilor. Astfel, bogatia tarii, calculata in functie de activele nete ale cetatenilor ca parte din veniturile disponibile, a ramas la acelasi nivel ca in urma cu cinci ani, potrivit Bloomberg.Pentru cei mai multi dintre romani, cea mai mare a castigurilor sunt cheltuite pe mancare si haine, in contextul in care conditiile de trai sunt printre cele mai slabe din UE. Romanii se comporta de parca generozitatea Guvernului va continua la infinit, considera economistul-sef al BRD, Florian Libocor."Cetatenii nu au acumulat avere in ultimii ani, dar si-au crescut gradul de indatorare pe baza unor asteptari pozitive. Multi nu au asteptat sa vada daca promisiunile se materializeaza si au consumat mai mult, acumuland datorii. La un moment dat, o corectie va fi inevitabila", a declarat Libocor, pentru Bloomberg.Banca Mondiala a revizuit in crestere cu doua puncte procentuale, de la 4,4% la 6,4%, avansul economiei Romaniei pentru 2017, dar a avertizat asupra unei incetiniri in 2018.Astfel, Banca Mondiala estimeaza un avans de 4,5% al economiei romanesti in acest an, o incetinire semnificativa fata de cresterea de 6,4% estimata pentru 2017, in contextul in care economiile din zona euro vor incetini in 2018.Totodata, rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 43,2% in ultimul an, potrivit INS.