Premierul japonez vine la Bucuresti insotit de reprezentanti ai unor puternice companii japoneze/ Japonia incearca sa contrabalanseze expansiunea economica a Chinei - AFP

De cand a fost ales in al doilea mandat de prim-ministru, in decembrie 2012, Shinzo Abe si-a axat politicile economice pe trei axe: facilitati monetare, stimuli fiscali si reforme structurale. Scopul a fost reanimarea economiei nipone, cazute intr-o perioada de stagnare de aproape doua decenii.Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia, se precizeaza intr-un comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala.Acum trei zile, Biroul de presa al Guvernului informa ca siIntrebarea care se pune este daca Shinzo Abe se va intalni cu cineva din Guvern in conditiile crizei politice generata de demisia premierului Tudose de luni seara.Shinzo Abe isi va continua vizitele in balcani in Bulgaria si in Serbia, in contextul in care Japonia incearca sa contrabalanseze expansiunea economica a Chinei si sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, scrie AFP.