Cresterea economica a Chinei s-a accelerat la 6,9% in 2017

Cresterea a rezistat bine in trimestrul IV, cu un rezultat de 6,8%, a precizat Biroul national de statistica, in ciuda unei vaste campanii antipoluare care a penalizat activitatea.Performanta produsului intern brut (PIB) al celei de-a doua economii mindiale in 2017 este superioara cu 0,1 puncte previziunii medii a analistilor chestionati de AFP.Guvernul miza in 2017 pe o crestere mai slaba, de "circa 6,5%".In ciuda unei fiabilitatii foarte contestate, cifrele PIB-ului chinez sunt atent urmarite, in conditiile in care China reprezinta aproape o treime din cresterea mondiala.