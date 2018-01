Declaratia 600: Liviu Dragnea anunta amanarea pana la 1 martie a termenului de depunere si spune ca i-a cerut ministrului Finantelor sa elimine declaratia

Dragnea a conditionat eliminarea declaratiei de gasirea unei solutii pentru ca persoanele fizice care ar fi trebuit sa depuna Declaratia 600 sa ramana asigurati in sistemul de asigurari."Am solicitat ca pe 31 ianuarie, in prima sedinta de guvern, sa se adopte o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere pentru 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca in perioada imediat urmatoare sa mearga pana la eliminarea declaratiei, cu conditia sa gaseasca solutia ca persoanele fizice care trebuiau sa plateaca aceste contributii sa ramana asigurati in sistemul de asigurari", a spus Dragnea, inainte de a intra in sediul PSD, unde are loc o sedinta a conducerii partidului.Seful PSD a vorbit despre "o solutie civilizata pentru a evita disconfortul" contribuabililor.Pentru cei care au depus deja aceasta declaratia, ar urma sa se prevada prin ordonanta de urgenta "masuri tranzitorii", a adaugat Dragnea, fara a oferi mai multe detalii in acest sens.Acesta a citat exemplul persoanelor care au dat terenuri in arenda si care acum trebuie sa mearga "zeci de kilometri" pentru a completa aceasta declaratie, desi impactul bugetar in acest caz, "29 de milioane de lei, mie mi se pare nesemnificativ", a spus Dragnea.Acesta a anuntat ca in perioada urmatoare vor urma consultari "cu cei care trebuie sa plateaca aceste contributii, cu profesiile liberale".Reamintim ca Declaratia 600 vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, mai exact contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate. In primul rand, persoanele fizice care au alte tipuri de venituri in afara de salarii (cum sunt: activitati independente(PFA/PFI), drepturi de autor, investitii (dividende, dobanzi, castiguri de capital, etc.), cedarea folosintei bunurilor, asocierea cu o persoana juridica, agricultura, piscicultura, alte surse) vor avea obligatia de a declara si plati cel putin contributia de asigurari de sanatate (CASS) daca au depasit in anul anterior (2017 in cazul nostru) plafonul de 12 salarii minime, dupa cum a aratat consultantul Radu Derscariu intr-o analiza pentru HotNews.ro.