Tariceanu: Impozitul pe venitul global ramane in discutie, dar nu pot da o estimare pentru data introducerii

Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat luni ca impozitul pe venitul global, o masura prevazuta in programul de guvernare al precedentului guvern PSD-ALDE, "ramane in discutie", adaugand insa ca nu poate avansa o data pentru implementarea lui. Si Liviu Dragnea declarase mai devreme ca nu exclude introducerea acestui impozit.Impozitul pe venitul global sau impozitul pe gospodarie a fost criticat dur anul trecut dupa anuntarea ca intentie in programul de guvernare al Guvernului Tudose. In cele din urma, guvernul a decis sa amane masura.