Apar super-bugetarii. Guvernul vrea sa dea spor de 75% din salariu tuturor angajatilor de la Ministerul Agriculturii si Ministerul Dezvoltarii ca sa nu le scada salariile dupa aplicarea legii salarizarii unitare - surse

Proiectul de Hotarare de Guvern extinde aria de acordare a sporului de 75% din salariu de care pana acum se bucurau doar anumite categorii de bugetari, cei care gestioneaza in mod direct fondurile europene.Proiectul de Hotarare de Guvern are ca scop detensionarea situatiei din mai multe ministere, unde categorii largi de angajati vor avea salariile micsorate ca urmare a aplicarii de la 1 ianuarie 2018 a legii salarizarii unitare a bugetarilor. Pentru a evita taierea salariilor, Guvernul va acorda sportul de fonduri europene unor categorii si mai largi de angajati. Practic, apare o categorie de super-bugetari, cei care nu au in administrare directa fonduri UE, dar primesc sporul rezervat acestora.Noua propunere a Guvernului va include astfel urmatoarele categorii de salariati:1. Structurile din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si din cadrul institutiilor subordonate acestuia care indeplinesc activitati suport pentru sistemul de management si control al fondurilor europene (n.red. - pana acum, angajatii Ministerului Dezvoltarii care primeau sporul de 75% sunt cei din Autoritatile de Management)2. Structurile din cadrul Ministerului Agriculturii si institutiile subordonate acestuia care indeplinesc activitati suport, respectiv: economice, juridice, resurse umane, inspectie si control, achizitii publice, afaceri europene si relatii internationale, audit intern, politici agricole, zootehnie, fitosanitar, pescuit si acvacultura, cercetare, imbunatatiri funciare si antigrindina, activitati de dezvoltare si protectie a zonei montane, industrie alimentara, politici publice, comunicare si promovare, control ex-post FEGA, agentia de legatura RICA, IT si administrativ". Astfel, toti angajatii Ministerului Agriculturii vor primi sporul de 75%, chiar daca in interiorul Ministerului exista deja agentii dedicate fondurilor europene (APIA, AFIR , AMPNDR sau POPAM).Reamintim ca in trecut au mai existat numeroase cazuri de institutii centrale si locale care au extins acordarea sporului de fonduri europene la angajati care nu au putut dovedi ca minimum 75% din activitatea lor e dedicata gestionarii fondurilor UE. Curtea de Conturi a realizat mai multe controale la aceste institutii, controale in urma carora salariatii au fost nevoiti sa dea inapoi sporurile primite ilegal.