Tariceanu: A disparut taxa de solidaritate din programul de guvernare

Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat vineri ca din programul de guvernare al cabinetului Viorica Dancila a disparut taxa de solidaritate, o taxa aparuta in programul guvernului Tudose, dar niciodata aplicata.De altfel, in programul vechi de guvernare nu era detaliata formula de calcul pentru aceasta taxa. La putin timp dupa instalarea sa, in iulie 2017, fostul premier Mihai Tudose declara ca taxa de solidaritate este trecuta "la discutate și uitate".