Tariceanu anunta noi cresteri ale salariului minim si introducerea impozitului pe venitul global

Tot vineri, la finalul sedintei conducerii ALDE, Tariceanu a mai spus ca ramane valabila introducerea impozitului pe venitul global, dar fara sa anunte o data exacta."Urmeaza ca Ministerul Finantelor sa porneasca la operationalizarea acestui impozit, el presupune o logistica necesara si nu exista din partea ministerului un termen pe care sa-l fi avansat", a adaugat Tariceanu."Acestea sunt masuri care ni se par absolut necesare in perspectiva evolutiei economice a Romaniei, care nu trebuie sa ramana o tara furnizoare de mana de lucru ieftina. Avand in vedere ca media costurilor cu forta de munca in Europa depaseste 40%, Romania ar trebui sa se indrepte catre aceeasi directie, iar investitiile sa se caleze si mai mult in tehnologii avansate care sa aduca productivitate mai mare, valoare adaugata mai importanta si nu sa se bazeze pe forta de munca ieftina, cum s-a intamplat din pacate in ultimii 25 de ani, intr-o masura prea importanta", a spus Tariceanu, citat de Agerpres.