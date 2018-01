PSD si ALDE propun, in programul de guvernare, modificarea legii Insolventei: O firma nu poate ramane in faliment mai mult de 2 ani sau daca nu-si respecta planul de conformare 6 luni

In plus, se are in vedere modificarea Legii 31/1990 astfel incat o persoana sa nu mai poata infiinta "o societate un anumit numar de ani dupa 2 insolvente".Potrivit acestui program, publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, se intentioneaza constituirea unei structuri in cadrul ANAF "pe tematica firmelor cu pierderi continue (peste 3 ani la rand), companiilor care au cifra de afaceri nula si a creditelor acordate de actionarii privati propriilor firme cu pierderi, precum si consolidarea Directiei de Preturi de Transfer din aceeasi institutie"."Vom aduce modificari legislatiei, astfel incat firmele cu capital negativ sa-si reintregeasca capitalul si ANAF-ul sa fie imputernicit cu urmarirea indeplinirii acestei conditii", se mai arata in documentul citat.