Vicepresedintele CE Jyrki Katainen, la Davos: Europa are o problema cu lipsa de fonduri pe care o va lasa Brexitul in bugetul UE

Marea Britanie este unul dintre principalii contributori la bugetul european, dar dupa iesirea din UE deficitul de finantare din bugetul UE trebuie acoperit intr-un fel, a spus Katainen."Cu certitudine este o problema si trebuie sa o rezolvam", a mai afirmat oficialul UE la Forumul Economic Mondial de la Davos.El a spus ca bugetul trebuie ajustat intr-o anumita masura, dar si ca este nevoie de contributii mai mari din partea statelor membre."Trebuie sa vedem si cum sunt cheltuiti banii, cum putem obtine mai mult cu mai putini bani", a aratat Katainen.Multe state membre nu vor insa sa contribuie mai mult pentru a compensa decizia Marii Britanii de a pleca din Uniune. Danemarca, de exemplu, a aratat in mod clar, anul trecut, ca nu isi va suplimenta contributia din cauza Brexitului.Katainen a afirmat la CNBC ca o solutie ar putea fi utilizarea in mai mare masura a instrumentelor financiare, cum ar fi obligatiunile, pentru finantarea proiectelor europene, in locul contributiilor financiare directe."Asta planuim sau analizam in prezent...vor fi negocieri dificile", a spus el.Actualul buget al UE este planificat pana in 2020. Comisia Europeana va face propuneri pentru viitorul buget in luna mai.