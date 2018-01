​UE, pregatita sa "reactioneze rapid" in cazul unor masuri comerciale restrictive decise de Donald Trump (purtator de cuvant)

Reactia purtatorului de cuvant al executivului european, Margaritis Schinas, vine dupa ce presedintele american, Donald Trump, a acuzat UE ca trateaza de maniera "foarte nedreapta" Statele Unite in relatiile comerciale, amenintand, cu jumatate de gura, cu represalii, intr-un interviu difuzat duminica seara."UE a tratat SUA de o maniera foarte nedreapta in materie comerciala", a sfirmat Trump, pentru televiziunea ITV."Cred ca acest lucru se va termina clar in detrimentul sau", a avertizat el.Presedintele american a acuzat dificultatile cu care se confrunta SUA in a vinde produsele sale in UE, in conditiile in care exporturile de pe batranul continent ajung in America "fara taxe" sau cu "foarte putine taxe, o situatie "foarte nedreapta"."Am avut multe probleme cu UE si acest lucru se poate transforma in ceva foarte mare (...) din punct de vedere comercial", a spus acesta.Ales pe baza unui program cu accente protectioniste si afirmand ca doreste sa apere interesele muncitorilor americani, Donald Trump a acuzat in mod regulat alte tari de practici comerciale neloiale, in special China, principalul partener comercial al SUA.Administratia americana a impus astfel saptamana trecuta "drepturi de salvgardare" pentru panourile solare importate din China, dar si pentru masinile de spalat produse in China, Coreea de Sud, Mexic, Thailanda si Vietnam.