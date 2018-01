Eugen Teodorovici: Nu exclud revenirea la impozitarea progresiva, daca are o logica. Declaratia 600 ar putea fi unita cu Declaratia 200

"Nu exclud revenirea la impozitarea progresiva, daca are o logica. Nu se aplica daca nu este mai buna pentru romani. Nu voi aplica niciodata ceva care sa fie contestat de mediul de afaceri, de simpli contribuabili", a afirmat Teodorovici, dupa audieri.Noul ministru al Finantelor a precizat ca vor fi analizate toate propunerile, inclusiv cea legata de introducerea impozitului global, despre care Teodorivici a precizat ca nu va fi implementat in acest an, si de Declaratia 600."In cazul Declaratiei 600, vom da o OUG pentru prelungirea termenului de depunere si discutam mai multe variante, inclusiv unificarea cu Declaratia 200", spune Eugen Teodorovici.Ministrul Finantelor a adaugat ca in acest an nu va fi adoptata nicio taxa suplimentara si nicio crestere de taxe.