Lia Olguta Vasilescu: Scad salariile pentru 3% dintre bugetari

Lia Olguta Vasilescu a dat detalii suplimentare despre bugetarii carora coalitia PSD-ALDE le-a taiat salariile: "In momentul in care vorbim despre directori de institutii diferite, dar care sunt totusi institutii ale statului si unul are salariu de 2700 de lei, iar altul de 12000 de lei, nu cred ca este echitabil. De la 1 ianuarie, ii scade salariul".Reamintim ca la audierile din Parlament de luni dimineata Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca majorarea salariilor, promisa in programul de guvernare PSD pentru bugetari, va fi in medie de 4% la salariul net.Vasilescu a facut declaratiile in contextul acuzatiilor lansate luni seara de presedintele Klaus Iohannis, care spusese ca vor scadea unele salarii ale bugetarilor. "Astazi ne-a certat domnul presedinte Iohannis ca am promis majorari de salarii, iar la unii le scad salariile. Pai haideti sa ii explic presedintelui Iohannis ca poate nu i-au explicat consilierii dumnealui, de ce s-a ajuns la aceasta situatie. Domnului Iohannis si nu numai lui, si mie si ministrilor, ne-au scazut salariile anul acesta cu 40 %, pentru ca noi am facut o lege a salarizarii care sa corecteze sistemul de salarizare. Stiati ca exista inca in Romania, bugetari care au salariul chiar si de doua ori mai mare decat al presedintelui Romaniei? Prin legea salarizarii, noi am specificat ca incepand de la data de 1 ianuarie, salariile acestor persoane sa se reduca," a spus Olguta Vasilescu la Romania TV, citata de DCNews.ro.