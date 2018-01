Zona Euro inregistreaza un nivel record al cresterii economice in ultimul deceniu si revine la cifrele dinaintea crizei financiare

Cresterea produsului intern brut (PIB) s-a ridicat anul trecut la 2,5% in cele 19 tari care au adoptat moneda unica, fata de 1,8% in 2016, a anuntat biroul european pentru statistica Eurostat, intr-o prima estimare publicata marti.Este vorba de cea mai buna performanta inregistrata de zona euro din 2007, cand cresterea atingea 3,0%."Cresterea din zona euro a fost mai rapida decat cea din Statele Unite (2,3% in 2017) si se mentine al aproape un punct peste cea din Marea Britanie (1,8%)", arata Jasper Lawler, analist la London Capital Group.Estimarea Eurostat pentru 2017 este mai mare decat cea a Comisiei Europene, care miza in noiembrie pe 2,2%, precum si decat cea a Bancii Centrale Europene (BCE), care anticipa 2,4% in decembrie.Increderea economica in zona euro a ramas in ianuarie la cel mai inalt nivel din ultimii 17 ani (114,7 puncte), in ciuda unui usor recul de 0,6 puncte in raport cu decembrie, potrivit estimarii publicate marti de Comisia Europeana.In acelasi timp, rata somajului - cifrele pentru decembrie vor fi anuntate miercuri - nu inceteaza sa scada de mai multe luni, pana la 8,7% in noiembrie.Eurostat nu a publicat cifre pentru fiecare tara in parte, dar datele anuntate in Franta (1,9%, cel mai mare nivel din 2011), Germania (2,2%) sau Spania (3,1%) lasa sa se creada ca avansul este generalizat in zona euro.PE ansamblul UE, cresterea a progresat cu 2,5% in 2017 si cu 0,6% in trimestrul IV. In 2016, cresterea in UE a fost de 1,9%. Pentru 2018, Comisia mizeaza pe o crestere de 2,1%.