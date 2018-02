Rusia: Economia revine pe crestere, dar sub obiectivele guvernamentale

Produsul intern brut a crescut cu 1,5% anul trecut, dupa contractiile de 2,8% in 2015 si de 0,2% in 2016, a precizat joi agentia pentru statistici Rosstat.Ministrul Economiei, Maxim Oreskin, a afirmat in mai multe randuri anul trecut ca spera intr-o crestere de 2% sau chiar mai mare, avand in vedere rezultatele bune de la inceputul anului.Dar sfarsitul de an s-a dovedit mai putin dinamic, cu o recadere a productiei industriale.Rusia a traversat in 2015 si 2016 cea mai lunga recesiune de la ajungerea lui Vladimir Putin la putere, in urma cu 18 ani. Aceasta criza, care a antrenat scaderea puterii de cumparare a rusilor, a fost provocata de prabusirea cotatiei mondiale a petrolului si de sanctiunile occidentale legate de criza ucraineana.Revenirea la crestere constituie o usurare pentru autoritati, care nu inceteaza sa laude rezistenta economiei la socurile externe. Dar relansarea ramane departe de ratele medii de peste 7% din primele doua mandate ale lui Vladimir Putin (2000-2008), sustinute de preturile mari la petrol.Si Vladimir Putin a avertizat asupra riscului de stagnare, in lipsa reformelor, si a incredintat mai multor economisti sarcina de a propune masuri de dinamizare si diversificare a economiei, in vederea prezidentialelor din martie, dar aceste apeluri au trecut in planul secund dupa iesirea din recesiune.