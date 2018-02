Cand intervine prima plata a contributiilor de asigurari dupa ce depunerea Declaratiei 600 s-a amanat

Prin emiterea ordonantei de urgenta din 31 ianuarie, guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare.Guvernul nu a adus cu acest prilej modificari OUG 79/2017, actul normativ care modifica pe fond obligatiile privind contributiile de asigurari sociale. In aceste conditii, celelalte obligatii privind categoriile de venituri pentru care se datoreaza contributiile, cotele si baza de calcul raman aceleasi. Diferenta este ca acum contribuabilii au la dispozitie cel putin doua luni pentru aprofundarea subiectului si ca sa determine daca trebuie sa depuna sau nu declaratia 600.In ceea ce priveste momentul in care intervine plata obligatiilor, OUG 79/2017 prevede ca se efectueaza plati trimestriale anticipate. Astfel, primul termen ar fi 25 martie, dar aceeasi OUG stabileste ca debitul se instituie odata cu emiterea deciziei de impunere de catre ANAF, in baza declaratiei contribuabilului.Or, atata timp cat termenul pentru depunerea declaratiei a fost prorogat pana pe 15 aprilie, este evident ca ANAF nu va primi declaratiile pana pe 25 martie si, implicit, nu va avea pe baza a ce sa emita deciziile de impunere. In cazul celor circa 20 mii de persoane care au depus D600, ramane de vazut cum va proceda autoritatea si daca va emite deciziile de impunere.In concluzie, termenul de plata devine scadent doar dupa instituirea debitului de catre ANAF, in caz contrar, respectiv daca nu primeste decizia de impunere, persoana fizica nu are nicio obligatie de plata. Ramane deschisa intrebarea privind numarul de plati. In acest moment suma minima datorata (2.280 lei anual pentru cei care datoreaza doar CASS si 7.960 lei pentru cei care datoreaza CAS si CASS) se distribuie in patru transe. Din moment ce prima plata nu va mai fi pe 25 martie, probabil se vor face plati in 3 transe sau mai putine.