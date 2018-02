Salarii scazute la bugetari: expertii criminalisti incep protestul fata de scaderea veniturilor cu peste un sfert a veniturilor

Expertii criminalisti sunt angajati cu studii superioare ai Institutului National de Expertize Criminalistice (INEC), institutie aflata in subordinea Ministerului Justitiei."Pentru ca statutul nostru legal nu ne permite sa declansam greva, singurele forme de protest sunt memoriile si notele", mai spune sefa sindicatului expertilor criminalisti. Ioana Ionescu arata ca sindicatul a facut demersuri repetate pentru modificarea statutului, ramase insa fara rezultat."Institutul National de Expertize Criminalistice este singura entitate care intocmeste si furnizeaza organelor judiciare, la nivelul intregii tari, mijloace de proba (expertize criminalistice) atat in cauze civile, cat si in cauze penale, iar unele din specialitatile de expertiza pe care le abordam au o importanta deosebita in solutionarea proceselor judiciare. In acest sens, mentionam expertiza vocii si vorbirii (in cadrul careia se realizeaza autentificarea inregistrarilor audio/video si identificarea persoanelor dupa voce si vorbire), expertiza criminalistica in explozii si incendii, expertiza criminalistica in accidentele de trafic terestru, pe care le efectuam in exclusivitate. Rapoartele de expertiza ciminalistica efectuate in aceste domenii, precum si in altele, reprezinta principalul mijloc de proba in temeiul caruia organele judiciare formuleaza solutii in cauze deduse judecatii sau aflata in cercetare", se arata in comunicatul citat.