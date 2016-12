Traim mai mult in medie, dar speranta de viata sanatoasa este in scadere. La 1900, durata medie a vietii unui roman era de numai 36 de ani

Traim in medie mai mult, dar speranta de viata sanatoasa este in scadere, arata un studiu al Institutului Nationalde Statistica. Femeile romance traiesc in medie 78,91 ani, barbatii, 72 ani. Vestea proasta este ca atat barbatii cat si femeile, se asteapta sa aiba o viata sanatoasa timp de doar 59 ani, ceea ce inseamna o diferenta de 13 ani la barbati si de aproape 20 ani la femei. In perioada 2007-2014, cu toate ca a crescut durata medie a vietii atat la barbati cat si la femei, speranta de viata sanatoasa a scazut, de la 62,5 ani la 59 ani la femei si de la 60,5 ani la 59 ani a barbati. Fata de valorile medii din UE (de 61,4 ani la barbati si 61,8 ani la femei), valorile sperantei de viata sanatoasa la nastere din Romania sunt mai mici cu 2,4 ani la barbati si 2,8 ani la femei.



Situatia se regaseste aproape la fel si in ceea ce priveste speranta de viata sanatoasa pentru persoanele ajunse la varsta de 65 de ani inregistrata in anul 2014, aceasta fiind de 5,7 ani la femei si 5,9 ani in cazul barbatilor, fata de 8,6 ani in ambele sexe la nivelul mediei UE-28. Din speranta de viata de 18,02 ani a femeilor de 65 ani (la nivelul anului 2014), numai 5,7 ani vor fi traiti intr-o stare buna de sanatate. Barbatii de 65 ani vor trai, in medie, numai 5,9 ani fara probleme de sanatate din cei 14,68 ani care reprezinta speranta de viata.



Speranta de viata sau durata medie a vietii arata numarul mediu de ani pe care ii are de trait o persoana, daca ar trai tot restul vietii in conditiile mortalitatii pe varste din perioada de referinta. Speranta de viata a fiecarei persoane se schimba pe masura ce persoana imbatraneste sau tendintele mortalitatii se schimba.

Conform raportului "World Health Statistics 2016. Monitoring health for the SDGs" durata medie a vietii calculata la nivel mondial, in anul 2015, a fost de 71,4 ani. La femei, 73,8 ani, iar la barbati de 69,1 ani. Tarile care se plaseaza in fruntea ierarhiei mondiale sunt Japonia, Elvetia si Singapore cu o durata medie a vietii de peste 83,0 ani. La polul opus, cu cea mai mica speranta de viata la nastere s-a situat, in anul 2015, Sierra Leone cu 50,1 ani.

Speranta de viata la nivelul UE-28 a fost de 80,9 ani . Cu toate ca la nivelul Uniunii Europene s-au realizat progrese semnificative in domeniul sanatatii populatiei, exista in continuare mari decalaje in ceea ce priveste speranta de viata intre tarile membre. Cele mai ridicate valori ale sperantei de viata la nastere au fost inregistrate in Spania (83,3 ani) si Italia (83,2 ani). Bulgaria, Letonia si Lituania sunt la polul opus, avand sperante de viata la nastere sub 75 de ani.



Romania, cu speranta de viata de circa 75 ani, are un decalaj de 6-7 ani fata de statele vest europene, situandu-se cu 5,9 ani sub media europeana.



Speranta de viata la anumite varste constituie un reper important pentru configurarea unor politici care iau in considerare ciclul vietii pentru fiecare dintre cele doua sexe, cum ar fi politicile de ocupare a fortei de munca, politicile de pensionare, politicile din domeniul ingrjirii sanatatii. Speranta de viata la 65 ani de pilda, este un indicator important pentru aprecierea longevitatii unei populatii marcate de fenomenul de imbatranire, cunoscut fiind faptul ca persoanele varstnice au o stare de sanatate precara si o mortalitate mai ridicata comparativ cu cele care apartin grupelor de varsta mai tinere.

In anul 2014, speranta de viata a barbatilor de 65 ani a oscilat intre 13,8 ani (Letonia) si 19,7 ani (Franta), iar speranta de viata a femeilor de 65 ani a oscilat intre 17,6 ani (Bulgaria) si 24,0 ani (Franta). Nivelul de educatie reprezinta un factor important care contribuie la valorile inregistrate de speranta de viata.



Cu cat nivelul de educatie este mai ridicat, cu atat ratele de mortalitate sunt mai mici si, in consecinta, speranta de viata este mai mare. Speranta de viata dupa nivelul de educatie indica faptul ca persoanele cu cel mai inalt nivel de educatie au o durata a vietii mai mare fata de persoanele cu cel mai scazut nivel de educatie.

De exemplu, in Estonia persoanele cu studii superioare traiesc cu circa 14 ani mai mult decat cele cu studii primare, iar in Bulgaria si Slovacia cu 10 ani mai mult. Diferentele cele mai mici intre speranta de viata a persoanelor cu studii superioare fata de cele cu studii primare au fost, in anul 2013, in Croatia (3,2 ani), Italia (4,0 ani) si Portugalia (4,0 ani).

Dintre factorii care determina ca persoanele cu studii superioare sa se bucure de o sanatate mai buna si de mai multi ani de viata se numara: mediul in care traiesc, ocupatia, stilul de viata, accesul la informatie si la ingrijire medicala de calitate care implica costuri mai mari.

In perioada 1899-1901, durata medie a vietii in Romania a fost de 36,4 ani. In perioada 1909-1912, speranta de viata la nastere a crescut la 39,6 ani iar pentru anii 1930-1932, perioada de dinaintea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, speranta de viata la nastere urcase deja la 42,0 ani. Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, schimbarile care au intervenit in cresterea nivelului de trai si cresterea serviciilor medicale pentru populatie au determinat scaderea mortalitatii. In numai zece ani, din anul 1946 pana in anul 1955, durata medie a vietii crescuse la 63,2 ani. Dupa anul 1956, speranta de viata a continuat sa creasca cu o intensitate mai mica, la sfarsitul deceniului al saselea (1968-1970) ajungandu-se la 67,33 ani. In 1998-2000, speranta de viata a depasit pragul de 70 ani. Intre anii 2006-2008 si 2012-2014, speranta de viata a cunoscut o crestere semnificativa, de la 73,47 ani la 75,44 ani.

O femeie la 65 ani mai are de trait, in medie, 18,02 ani, in timp ce speranta de viata a unui barbat la 65 ani este de 14,68 ani, potrivit datelor aferente anului 2014. In Romania, speranta de viata la 65 ani, in perioada 1970-2014, a crescut cu circa 2 ani in cazul barbatilor, si cu 3,6 ani in cel al femeilor.



Speranta de viata la nastere a crescut in toate judetele. Daca in 1990, durata medie de viata la barbati era cuprinsa intre 63,67 ani (Satu Mare) si 68,57 ani (Vrancea), la nivelul anului 2014 speranta de viata a crescut, situandu-se intre 69,29 ani (Satu Mare) si 75,06 ani (Valcea). La femei, speranta de viata la nastere in anul 1990 a fost cuprinsa intre 70,56 ani (Tulcea) si 74,38 ani (Sibiu).



In anul 2014 durata medie a vietii a crescut, situandu-se intre 77,02 ani (Satu Mare) si 80,76 ani (Municipiul Bucuresti). CFata de valorile din anul 1990 la nivelul judetelor, in anul 2014 speranta de viata la nastere a crescut cel mai mult, cu peste 7 ani, atat la barbati cat si la femei, in judetele Constanta, Valcea si Municipiul Bucuresti.

Citeste aici studiul integral facut de INS.